США раздадут другим странам 55 млн доз вакцины от Covid-19. Украина в их числе

США отдадут Украине часть вакцин от коронавируса. Фото: Reuters

55 миллионов вакцин против коронавируса будут предоставлены десяткам стран мира администрацией президента США Джо Байдена, в том числе Украине.

Всего США планируют отдать другим странам 80 млн доз вакцины, ранее уже были распределены 25 млн доз,21 июня 2021 года, были названы страны, куда отправят еще 55 млн, сообщает пресс-служба Белого дома.

Около 41 млн доз будут распределены через программу COVAX, из них около 14 млн доз среди стран Латинской Америки и Карибского региона, около 16 млн доз среди стран Азии, около 10 млн доз среди стран Африки.

Примерно 15 млн доз будут распределены в соответствии с региональными приоритетами, Украина будет в их числе, вместе с Аргентиной, Колумбией, Пакистаном, Вьетнамом, Филиппинами, Египтом, Грузией, Молдовой и другими.

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Темпы вакцинации в Украине резко замедлились. 20 июня прививки получили 4390 украинцев. Тогда как два дня назад этот показатель достигал 67 тыс.