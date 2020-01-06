США поздравили Украину с годовщиной томоса

США поздравили Украину с годовщиной получения томоса. Фото: Prm

США поздравили Украину с первой годовщиной получения томоса об автокефалии.

Поздравление опубликовало посольство США в Украине в Twitter.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии, предоставляемого Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - написали в посольстве.

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🇺🇦 Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання.

(AP Photo/Emrah Gurel) pic.twitter.com/l1AAdNczmb — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 января 2020 г.

6 января 2020 года исполняется год со дня получения Украиной томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Год назад в Стамбуле состоялась церемония передачи томоса об автокефалии объединенной Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.