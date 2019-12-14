США пообещали ввести санкции против строительства "Северного потока-2"

Санкции должен утвердить Сенат и подписать президент Дональд Трамп. Фото: JKL

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба призвал США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

По его словам, речь идет не только об энергетической безопасности Украины, но и Европы. Об этом Кулеба сказал во время визита в Вашингтон.

"Речь идет о стратегическом равновесие в Европе. Речь идет об энергетической безопасности в Европе", - подчеркнул он.

Кулеба призвал Сенат США и президента Дональда Трампа поддержать принятые ранее Палатой представителей санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2".

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В то же время в США заверили, что внедрять санкции против компаний, которые прокладывают трубу "Северного потока-2", если они самостоятельно не прекращать подсанкционную деятельность.

США ввели санкции против компаний, причастных к строительству российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Решение приняла Палата представителей американского парламента. Далее его должен утвердить Сенат и подписать президент Дональд Трамп.