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воскресенье, 17 ноября 2019 14:11

США почтили память жертв Голодомора в Украине
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В центральном католическом Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке отслужили литургию
Фото: twitter.com/SergiyKyslytsya
В центральном католическом Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке отслужили литургию
В центральном католическом Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке отслужили литургию
В центральном католическом Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке отслужили литургию

16 ноября в центральном католическом Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке почтили память жертв Голодомора в Украине.

Литургию отслужили священнослужители 3 конфессий - Украинской православной церкви США, Украинской греко-католической и Римско-католической церквей. В поминальных мероприятиях приняли участие украинские дипломаты, американские политики и представители городской власти, пишет gordonua.com.

"Для меня большая честь выступить на поминальной службе памяти жертв Голодомора. Будьте собой, будьте украинцами, уважайте свои корни и историю. Распространяйте информацию об этом геноциде и с гордостью носите свое украинское наследие. Стройте будущее для своих детей, чтобы это преступление никогда не повторился", - написал в своем Twitter представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обнародовал фото с поминальной службы и напомнил, что во время Голодомора от искусственного голода умирало до 25 тыс. украинцев в день.

Создали социальный видеоролик ко Дню памяти жертв Голодомора. Ролик сняла Young & Hungry production при участии Украинского института национальной памяти, Министерства культуры, молодежи и спорта Украины и Центра исследований освободительного движения.

Зажечь свечу в окне призывают 23 ноября в 16.00.

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ноября

Почему именно сегодня отмечают День студента

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