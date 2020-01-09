США и Иран двигаются к примирению - эксперт

На Украину эта ситуация могла бы повлиять, если бы конфликт между США и Ираном затянулся. Фото: ВВС

Сейчас происходит деэскалация отношений между Америкой и Ираном. После ракетных ударов, взаимных угроз появляется окно возможностей для переговоров.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Сулеймани был очень влиятельным человеком. Играл важную роль в работе военных и повстанческих групп - так называемых "прокси". Их эффективность будет снижена. Поэтому уменьшится и военное влияние Ирана на соседние страны.

Попытка штурма американского посольства в Багдаде стала последней каплей, переполнившей чашу терпения американских властей. После этого они приняли решение о ликвидации Сулеймани", - считает эксперт.

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По его словам, сейчас стороны очень осторожно приглашают друг друга к переговорам.

"Дональд Трамп любит позиционировать себя как большого переговорщика. Для него это скорее медийный и имиджевый момент. Не стоит забывать о президентских выборах в США. Иранцы хотя и говорят о мести, прекрасно понимают предел своей компетенции и возможностей. Трамп выставил им красные линии. Заявил, если Иран начнет разрабатывать ядерное оружие, Америка будет действовать более решительно. Для США залогом адекватных отношений с Тегераном является ядерное соглашение. В Пентагоне понимают, что ожидать каких-то диверсий от Ирана сейчас не стоит. Смерть Сулеймани сильно ослабила их военные группы.

На Украину эта ситуация могла бы повлиять, если бы конфликт между США и Ираном затянулся. Тогда Америка тратила бы большие ресурсы на его решения, фокус внимания сместился и Украины выпала бы из него. Однако сейчас, когда стороны вроде идут на мировую, нам не стоит беспокоиться. США и дальше будут помогать Украине.

Относительно нашего самолета, который упал в Тегеране сейчас очень трудно делать какие-то выводы. Нужно дождаться официального решения следственной комиссии, которая будет расследовать эту катастрофу", - добавляет эксперт.

Ночью 2 января Соединенные Штаты обстреляли автомобиль в Международном аэропорту Багдада в Ираке. В результате удара погиб командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал-майор 62-летний Касем Сулеймани.