США дали негативный сигнал Украине

Николай Белесков: американский президент руководствуется в первую очередь своими внутренними расчетами, а не соображениями европейской безопасности. Фото: Интерфакс

Строительство стены на границе с Мексикой не нужно американцам. Это - предвыборный шаг Дональда Трамп. Но на нее потратят деньги, которые предусматривались для противодействия РФ в Европе.

Говорит Gazeta.ua заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

"Этот проект был одним из ключевых во время прошлых выборов президента. Поэтому сейчас Трамп хочет показать, мол, что-то делает, чтобы выполнить свои предвыборные обещания. На самом деле миграционная проблема в Америке сейчас даже менее острая, чем во времена Барака Обамы", - объясняет эксперт.

По его словам, косвенно Трамп действует в интересах России.

"Европейская инициатива сдерживания" имеет бюджет где-то 5-6 миллиардов долларов. Поэтому средства, которые хотят отнять, будут ощутимой потерей. Эти деньги должны были пойти на строительство инфраструктурных объектов в Европе. У США в этом регионе немного сил - лишь 60-65 тысяч человек. Рассчитывают, что в случае войны смогут перебросить большую часть своей военной мощи авиацией. Но далеко не каждый аэродром может принимать американские новейшие самолеты Ф-16. Именно на такое сооружение или модернизацию должны пойти деньги, которые Трамп потратит на стену", - считает Белесков.



Это - негативный сигнал для Украины, отмечает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США хотят ввести новые санкции против РФ

"Видим, что американский президент руководствуется, в первую очередь, своими внутренними расчетами, а не соображениями европейской безопасности. Из программы помощи Украине в 250 миллионов долларов немного средств идет именно на инфраструктурные объекты. Поэтому эту сумму не уменьшат для финансирования стены. Но эта ситуация свидетельствует о приоритетах главы США. Понимаем, что безопасность не среди них. Ему главное выполнить свои предвыборные обещания.

Политика европейских стран вряд ли изменится. Возможно, они даже будут вынуждены больше инвестировать в свою безопасность и заботиться о ней. Ведь американского присутствия будет меньше", - добавляет эксперт.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп использовал $771 млн для строительства стены на границе с Мексикой. Раньше их планировали потратить для сдерживания России в Европе.