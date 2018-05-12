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суббота, 12 мая 2018 11:55

США дадут Украине еще $ 125 млн

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США дадут Украине еще $ 125 млн
Деньги пойдут на укрепление экономики Донбасса

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную денежную помощь в $ 125 млн. Деньги выделят на Донбасс и прилегающие территории, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии.

Официальное заявление о предоставлении средств будет сделано 15 мая, говорится на странице USAID Украина в соцсети Facebook:

"Тогда состоится совместная пресс-конференция руководителя Бюро Агентства США по международному развитию по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. Пресс-конференция состоится в Славянске Донецкой области ", - говорится в сообщении.

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Денежная помощь будет направлена на стабилизацию и сплочения украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает помощь Украине в $ 620, 7 млн. Эти средства в частности пойдут на усиление безопасности Украины, ее разведывательных сил.

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12
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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