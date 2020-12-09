Среди заключенных произошла вспышка коронавируса

В Хмельницком произошла вспышка коронавируса среди заключенных.
Covid-19 обнаружили у 5 человек, еще один мужчина с симптомами от проведения ПЦР-теста отказался, сообщает Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Заболели узники ГУ "Хмельницкий следственный изолятор". Они находились в одной камере.
У заключенных легкое течение Covid-19.
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Предварительно, они заразились во время участия в судебных заседаниях вне учреждения. Остальная информация уточняется.
Недавно воспитанники Днепровского лицея информационных технологий создали маску, которая может диагностировать заболевания коронавирусом. Об этом сообщает департамент гуманитарной политики Днепровской городского совета.
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