Среди заключенных произошла вспышка коронавируса

Заболели заключенные, которые находились в одной камере. Фото: Reuters

В Хмельницком произошла вспышка коронавируса среди заключенных.

Covid-19 обнаружили у 5 человек, еще один мужчина с симптомами от проведения ПЦР-теста отказался, сообщает Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Заболели узники ГУ "Хмельницкий следственный изолятор". Они находились в одной камере.

У заключенных легкое течение Covid-19.

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Предварительно, они заразились во время участия в судебных заседаниях вне учреждения. Остальная информация уточняется.

Недавно воспитанники Днепровского лицея информационных технологий создали маску, которая может диагностировать заболевания коронавирусом. Об этом сообщает департамент гуманитарной политики Днепровской городского совета.