Спутники перестали транслировать подсанкционные каналы окружения Медведчука

Спутниковый оператор SES перестал транслировать каналы "Перший незалежний" и UkrLive. Фото: Pexels

Компания SES 28 декабря перестала транслировать пророссийские каналы "Перший незалежний" и UkrLive, в отношении которых накануне были введены санкции.

Об этом в пресс-службе SES в Украине сообщили "Детектору медіа".

"Вчера вечером мы приостановили трансляцию указанных телеканалов в связи с введением санкций. SES действует в рамках закона и выполняет законные требования. На время действия санкций трансляцию каналов приостановят", - сообщили в компании.

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SES - это глобальный спутниковый оператор. Он владеет 55 геостационарными спутниками, способными обслуживать 99% населения Земли.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший незалежний" и UkrLive. Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведения какой-либо деятельности в Украине. Их ввели на пять лет, говорится в указе главы государства.