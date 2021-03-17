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среда, 17 марта 2021 19:15

Спасатели в шоке: стадо коз загадочно появилось на крыше дома

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Спасатели в шоке: стадо коз загадочно появилось на крыше дома
Козье семейство загадочно выбралось на крышу дома. Фото: скриншот с видео

В Колумбии с крыши жилого дома спасли стадо коз, которые выбрались туда и не знали, как слезть.

Как животные забрались на дом, неизвестно, говорится в сюжете ТСН.

Спасатели, приехавшие освобождать животных, говорили, что видят такое впервые.

Сначала они сняли маленьких козлят, старшие спрыгнули сами. Ни одна коза не пострадала.

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В Сарнах Ровенской области горожане постоянно звонят спасателям и просят помочь Карлсону, который оказывается на крыше магазина. Только пса спасают, он бежит туда снова.

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Дата
17
марта

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