Спасатели в шоке: стадо коз загадочно появилось на крыше дома

Козье семейство загадочно выбралось на крышу дома. Фото: скриншот с видео

В Колумбии с крыши жилого дома спасли стадо коз, которые выбрались туда и не знали, как слезть.

Как животные забрались на дом, неизвестно, говорится в сюжете ТСН.

Спасатели, приехавшие освобождать животных, говорили, что видят такое впервые.

Сначала они сняли маленьких козлят, старшие спрыгнули сами. Ни одна коза не пострадала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По улице города бродил страус

В Сарнах Ровенской области горожане постоянно звонят спасателям и просят помочь Карлсону, который оказывается на крыше магазина. Только пса спасают, он бежит туда снова.