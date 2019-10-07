Спасатели предупреждают о сильных заморозках

В Украине ожидаются заморозки. Фото: РБК

В Украине с 8 по 10 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха и морозы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 8 октября в Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5 °; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3 ° ", - говорится в сообщении.

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В октябре Землю накроет серия магнитных бурь. Пик очикееться в последней декаде месяца. Так, излучение ожидают 6, 19 и 24-26 октября.