 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 1917
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1521
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1413
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4923
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1503
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7830
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
5
2
3
12
8
Спасатели получили современный вертолет
Спасатели получили современный вертолет
Теперь будет 3 церкви: что решили на &quot;соборе&quot; Филарета
Теперь будет 3 церкви: что решили на "соборе" Филарета
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
В Харькове пикетируют мэрию
В Харькове пикетируют мэрию
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
Видео
Все видео
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 423
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2070
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 72
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
четверг, 20 июня 2019 19:11

Спасатели получили современный вертолет
5

  Комментировать

Спасатели получили новейший вертолет
Фото: МВД
Спасатели получили новейший вертолет
Спасатели получили новейший вертолет
Спасатели получили новейший вертолет
Спасатели получили новейший вертолет

МВД Украины получило вертолет Super Puma.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что еще один вертолет прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus, сообщает Департамент коммуникации МВД.

"У нас очередной праздник, очередное получение Н225 в рамках контракта. Это еще один образец современного транспортного средства, который будет выполнять задачи в системе авиационной безопасности МВД. Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли наши пилоты. Это был длительный перелет 2500 километров, существенный вызов и хорошая проверка навыков нашего экипажа", - отметил Гончаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На вооружение приняли новый беспилотник

Это третий вертолет Н225, который пополнит авиацию спасателей. Машины уже выполняют задачи по назначению.

"Эти машины уже несут боевые дежурства и привлекаются к выполнению задач по назначению. Неоднократно вертолеты привлекались для доставки оперативных групп в зону стихийного бедствия в Ивано-Франковске, Черновицкой и Закарпатской области. Кроме того, они уже работали в зоне ООС на Донбассе", - отметил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Воздушные Силы ВСУ в июле получат первый беспилотный комплекс ACS-3. Он способен преодолевать расстояние в 2500 км и вести разведку находясь в воздухе в течение 20 часов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спасатели получили современный вертолет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

"Нужна помощь деньгами и амуницией" - Федор Матушевский изменил отношение греков к Украине

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 60004
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 45588
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 34435
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 32976
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко Просмотров: 29588
Общество
Украинцам разрешат прийти на работу с собаками
Украинцам разрешат прийти на работу с собаками Просмотров: 90
Олег Бигуняк страдает астмой - нужна помощь
Олег Бигуняк страдает астмой - нужна помощь
 Просмотров: 126
Правительство должно принять меры по защите детей от выселения из жилья - Палатный
Правительство должно принять меры по защите детей от выселения из жилья - Палатный Просмотров: 72
"Ну, п *** ец, бл *": футболист выругался в прямом эфире во время ответа Путина
"Ну, п *** ец, бл *": футболист выругался в прямом эфире во время ответа Путина Просмотров: 837
НАБУ обыскивает жилье головы НКРЕКП
НАБУ обыскивает жилье головы НКРЕКП Просмотров: 243
Больше всего комментируют
20
Тимошенко срочно нужны выборы
15
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
8
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
5
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 40394
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua