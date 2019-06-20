Спасатели получили современный вертолет

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МВД Украины получило вертолет Super Puma.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что еще один вертолет прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus, сообщает Департамент коммуникации МВД.

"У нас очередной праздник, очередное получение Н225 в рамках контракта. Это еще один образец современного транспортного средства, который будет выполнять задачи в системе авиационной безопасности МВД. Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли наши пилоты. Это был длительный перелет 2500 километров, существенный вызов и хорошая проверка навыков нашего экипажа", - отметил Гончаров.

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Это третий вертолет Н225, который пополнит авиацию спасателей. Машины уже выполняют задачи по назначению.

"Эти машины уже несут боевые дежурства и привлекаются к выполнению задач по назначению. Неоднократно вертолеты привлекались для доставки оперативных групп в зону стихийного бедствия в Ивано-Франковске, Черновицкой и Закарпатской области. Кроме того, они уже работали в зоне ООС на Донбассе", - отметил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Воздушные Силы ВСУ в июле получат первый беспилотный комплекс ACS-3. Он способен преодолевать расстояние в 2500 км и вести разведку находясь в воздухе в течение 20 часов.