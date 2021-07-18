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воскресенье, 18 июля 2021 16:47

Спасатели объявили штормовое предупреждение - где будет опасно

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Спасатели объявили штормовое предупреждение - где будет опасно
Грозы пройдут в Киеве. Фото: pixabay.com

В Украине 18 июля синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы ветра. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение.

Ожидается витетер до 20 м/с. Непогода продлится до конца суток, сообщили в пресс-службе ДСНС.

Грозы пройдут в северных областях, в частности в Киевской области и в самой столице.

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Завтра в Украине также будет плохая погода. В Карпатах 19 июля ожидаются ливни, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях возможны грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ураган под Киевом убил двух человек, еще один - получил ранения и попал в больницу. Также из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП без электричества остался 101 населенный пункт в трех областях.

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Дата
18
июля

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