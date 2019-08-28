Почти тысяча человек вышили полотенца, чтобы впоследствии соединить в карту Украины. Фото: lutsk.rayon.in.ua

В селе Боратин Луцкого района Волыни создали самую большую карту Украины из вышитых полотенец.

Над ней работали почти тысяча человек - пишет "Район. Луцьк ".

В Украине такой рекорд установили впервые и уже внесли карту в Книгу рекордов Украины.

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"Такой рекорд решили установить, чтобы распространить идею целостности украинских границ и единения украинского государства. Жители 12 сел Боратинский общины впервые в стране с помощью вышитых полотенец воссоздали контур карты Украины, чтобы всем миром продемонстрировать обществу, что сила объединенных общин - залог укрепления и развития единства и неделимости Украины ", - говорит проектная менеджерка Боратинского сельского совета Ольга Цуз.

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