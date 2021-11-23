Создали приложение для борьбы с домашним насилием

Приложение содержит необходимую информацию для жертвы. Фото: Pexels

В Украине создали мобильное приложение для противостояния домашнему насилию.

Приложение называется White Ribbon Ukraine. В нем собрали информацию об определении домашнего насилия, его видах и советы, как защитить себя, передает ТСН.

В приложении есть список необходимых контактов. Собрали контакты юристов, психологов, волонтеров, помогающих жертвам домашнего насилия.

"Если не знаешь, что тебе делать, не знаешь, куда тебе бежать – у тебя есть это приложение. Если у тебя проблема, ты нажимаешь кнопку – есть вызов полиции. Полиция приезжает и защищает тебя. Если у тебя есть какая-то другая проблема, у тебя есть какие-то организации, которые тебе могут помочь. При помощи этого приложения можно их вызвать или получить консультацию", - сообщила представительница организации "Белая лента" Татьяна Рамус.

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Приложение пока работает в тестовом режиме, его можно скачать через App Store или Google Play.

В Украине женщинам, которые сталкиваются дома с агрессией, часто помогают волонтеры. После обращения о помощи потерпевших, как правило, везут в специальный приют. Там размещают в комнатах и ​​оказывают психологическую и моральную поддержку. Разрешают проживание. Корреспондентка Gazeta.ua побывала в одном из таких заведений в Киеве. Ознакомилась с условиями, в которых находятся пострадавшие от насилия. И узнала истории женщин, которые проходили или проходят реабилитацию после пережитого.