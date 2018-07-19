Современное рабство: Украина находится на 5-м месте

Среди стран Европы и Центральной Азии Беларусь - на первом, Россия - на восьмом, Украина - на пятом

Украина оказалась на 49-й позиции из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства. Среди стран Европы и Центральной Азии Украина оказалась на пятом месте.

Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса рабства, передает УНН.

Согласно данным из таблицы Глобального индекса рабства, в Украине насчитывается 286 тыс. человек, живущих в условиях современного рабства. Приблизительная доля тех, кто живет в стране в условиях современного рабства, составляет 6,41 чел. на 1000 жителей.

Среди стран Европы и Центральной Азии Беларусь - на первом, Россия - на восьмом, Украина - на пятом.

Согласно данным в таблице по регионам мира, абсолютное количество жертв этого явления в Украине составляет 301 тыс.

Реагирование украинского правительства на это явление соответствует среднему уровню среди всех исследуемых стран.

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Россия в глобальном рейтинге оказалась на 64-м месте.

На первом месте - Северная Корея, где самая высокая распространенность современного рабства в мире. Один из каждых 10 граждан КНДР пострадал от этой практики. Более 2,6 млн. человек живут в Северной Корее в условиях современного рабства.

В докладе утверждается, что правительство Северной Кореи имеет самый слабый механизм реагирования на рабство из всех исследованных стран.

Современное рабство - это собственно рабство, а также торговля людьми, принудительный труд, долговая кабала, принудительный или рабский брак, а также продажа и эксплуатация детей.