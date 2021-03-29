Советские стандарты до сих пор доминируют в нашей армии - эксперт

"Для приближения к военным стандартам стран Запада нужно внести изменения в Закон о национальной безопасности" - Игорь Козий. Фото: Facebook

Мы стремимся к стандартам НАТО, но сами пользуемся советскими. Принятие Стратегии военной безопасности — шаг вперед, но нужны и другие шаги для того, чтобы она полноценно заработала. Своим мнением о новой военной стратегии с Gazeta.ua поделился военный эксперт Игорь Козий.

"Советские подходы до сих пор доминируют в науке, в частности в военной. Если мы говорим о военной доктрине, то существует два подхода. Первый — советский: доктрина занимает высшую ступень, стратегия — низшую. Второй — натовский: на высшей ступени находится политика, дальше стратегия, и дальше военная доктрина. К сожалению, сегодня у нас нет четкого разграничения понятий "доктрина" и "стратегия". Стратегии военной безопасности не хватает систематизации. У нас есть военная стратегия, но нет стратегии оборонительной. Это важно с точки зрения демократического гражданского контроля. Все, что связано с войной и армией, идет от высших ступеней военной власти и замыкается на президенте. Все, что связано с гражданским контролем, идет через министра обороны, Кабинет министров и парламент. У нас не налажено взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти. Оборонная стратегия утверждаться министром, гражданским лицом, а военная стратегия — начальником Генерального штаба. Для приближения к военным стандартам стран Запада нужно внести изменения в Закон о национальной безопасности и в систему оборонного планирования", — утверждает эксперт.

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О том, что в документе Россия определена как "основной противник", но не как "агрессор", Игорь Козий считает так:



"Определение России как основного противника вполне достаточно. Мы должны готовить войска для противодействия РФ. На основании этого документа должны выйти другие. Министр обороны должен выдать свой документ, если мы говорим о евроатлантических стандартах. То, что военная Стратегия принята — уже достижение. Теперь надо добавить оборонительную".

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины от 25 марта 2021 года "О стратегии военной безопасности Украины".