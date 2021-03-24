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воскресенье, 28 марта 2021 14:30

"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"

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Автор: Ксения Фукс
  "Для немцев я была некоторое время просто девочка с Ост-блока, как они говорили. Пришлось доказывать, не идиотка", - говорит писательница
"Для немцев я была некоторое время просто девочка с Ост-блока, как они говорили. Пришлось доказывать, не идиотка", - говорит писательница

Писательница из Донецка Ксения Фукс 12 лет живет и Германии. Она рассказала Gazeta.ua, с какими сложностями ей пришлось встретиться, чтобы найти свое место в немецком обществе.

"Я пережила все четыре составляющие культурного шока. Сначала - азарт и радость туриста, затем углубление в процесс и депрессия. Впоследствии это принимаешь, но все равно переживаешь неудобства. Наконец адаптируешься и находишь какой-то баланс. Я его нашла не сразу. Сначала было очень сложно", - сказала она.

"Пока училась в вузе, для студентов я была просто девочка с Ост-блока, как они говорили. Пришлось им доказывать, что я не идиотка, и со мной тоже можно иметь дело. Некоторые предметы подобрала себе из высших курсов. Однокурсники это увидели и зауважали. Стали со мной общаться быстрее", - рассказала Ксения.

"Но тяжелее всего было на работе - работала в рекламном агентстве в Штутгарде. Сотрудники издевались как могли, потому что знали, что я не могу вернуться в Донецк, где идет война. Например, заставляли меня мыть окна, выносить мусор. Говорили: "Это у тебя лучше получается, чем дизайн". Или я собиралась на встречу с клиентом, а мне говорили, что у меня брюки не того цвета, и отправляли переодеваться именно в черные. Мол, это корпоративный дресс-код. Могла один документ переписывать десятки раз, а затем начальник вычитывал, что где-то все равно допустила ошибку. Я иностранка, могла где-то пропустить запятую, но это можно объяснить нормальным тоном. Уже потом, когда попала в больницу, узнала, что у одного из шефов была кокаиновая зависимость. Это объясняло абсолютно все - это отношение, срывы, крики", - вспомнила Ксения Фукс.

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"Там я работала много за маленькую зарплату. Как-то узнала, что уборщица получает больше. Мне платили 1200 евро в месяц. Большая половина денег шла на оплату жилья", - добавила она.

Татьяна Зелинская, которая живет в Норвегии, говорит, что кризис и карантин существенно повлиял на рынок труда в Норвегии. Многие заведения закрылись или сократили сотрудников. Тем не менее, иностранцы могут найти работу в тех отраслях где не работают местные.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
28
марта

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