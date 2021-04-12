Сотрудник СБУ требовал $50 тыс.

Сотрудник СБУ требовал деньги за неразглашение информации. Фото: Pravda.com

В Одесской области будут судить сотрудника СБУ, который требовал $ 50 тыс. за неразглашение информации.

Злоумышленник угрожал гражданину обнародованием "компрометирующих" аудиозаписей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Шантаж велся через исполнителя, которого подыскал злоумышленник. Материалы содержали разговоры с директором и начальником службы безопасности одной из коммерческих структур о якобы сборе данных о народном депутате Украины.

Также, эти записи содержали смонтированные разговоры о якобы убийстве народного избранника. За неразглашение этой информации в СМИ, организатор требовал $ 50 тыс. Он обеспечил исполнителей незарегистрированным номером мобильного телефона для конспирации и проконсультировал их, как вести себя в случае вызова в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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Сотрудника СБУ обвиняют в вымогательстве по предварительному сговору группой лиц, а также приобретении и хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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