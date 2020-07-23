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четверг, 23 июля 2020 17:30

Сотрудник СБУ "подрабатывал" продажей оружия и боеприпасов

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Сотрудник СБУ &quot;подрабатывал&quot; продажей оружия и боеприпасов
Сотрудник СБУ наладил продажу оружия гражданским. Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований, Главного управления внутренней безопасности СБУ и военной прокуратуры разоблачили служащего одного из киевских подразделений СБУ на продаже боеприпасов.

По предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1,2 тыс. патронов калибра 5,45 мм на сумму $1,5 тыс.

22 июля подозреваемого сотрудника СБУ задержали во время сбыта очередной партии патронов и 2 гранат.

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Во время обыска по месту его жительства, а также в одном из хранилищ в Харькове обнаружено и изъято 3,5 тыс. патронов, автомат "АКС-74" и 2 боевые гранаты.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее стало известно о задержании ГБР сотрудника центрального аппарата СБУ, который занимался сутенерством. Он систематически требовал плату за "крышевание" от женщин, оказывающих интимные услуги, а также обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств — за что тоже получал от них деньги.

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Дата
23
июля

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