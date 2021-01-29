Сотрудник кафе убил посетителей ножом

Между погибшими и злоумышленником возник конфликт. Фото: pinterest.com

В Днепре сотрудник кафе убил двух посетителей.

Мужчина нанес смертельные удары кухонным ножом в сердце и в живот, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

52-летний работник является гражданином Азербайджанской республики. Его будут судить за умышленное убийство двух человек.

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Отмечается, что между погибшим и злоумышленником возник конфликт. Оба пострадавших мужчин скончались от полученных ножевых ранений.

В Приморском крае россиянка нашла спрятанный труп в своей новой квартире. Подозреваемого задержали, после чего он признался в содеянном.