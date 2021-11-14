Сотрудницы горсовета купили фальшивые covid-сертификаты

В Мукачево сотрудниц горсовета поймали с фальшивыми covid-сертификатами. Фото: pravo.com

У Мукачево две работницы городского совета купили поддельные международные сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Женщины заплатили за фальшивые сертификаты по 1500 грн. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

"Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают лицо, которое изготовило подлог. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под изготовление фальшивых Covid-сертификатов оборудовали целую типографию

Женщин разоблачили, когда они подали поддельные сертификаты в отдел кадров. Им объявили о подозрении в использовании поддельного документа (ч.4 ст.358 УК Украины). Обвиняемым грозит штраф или до двух лет ограничения свободы.

Около 10% опрошенных украинцев признались, что у их знакомых поддельный Covid-сертификат. Об этом говорится в результатах социологического исследования.