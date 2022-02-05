Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - онлайн

В центре Харькова начался "Марш единства".

Акция призвана продемонстрировать единство харьковских патриотов перед угрозой полномасштабной агрессии России, сообщает Ukrinform.

Организатором мероприятия является Штаб обороны Харьковщины – объединение харьковчан и общественных организаций.

"Харьков – патриотический город. Харьков – украинский город, и мы должны это показать. Марш не политический. Разрешены только флаги Украины. Приглашаем всех харьковчан", – рассказал один из членов общественного Штаба обороны Харьковщины Константин Немичев.

Колонна двинулась в 14:00 от площади Конституции. Люди идут с украинскими флагами и скандируют лозунги: "Украина понад усе", "Слава Украине - Героям слава!". Акция завершится у палатки "Все для победы" на площади Свободы. После этого там состоится народное вече.

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По прогнозу организаторов, к Маршу присоединятся до пяти тысяч участников.

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4 февраля харьковский окружной административный суд получил два иска от горсовета с требованием запретить "Марш единства". Есть риски диверсий и терактов, объяснили обращение в суд в мэрии. Также заявляли, что шествие нельзя проводить из-за вспышки коронавируса в Украине. Оба иска были отклонены.

Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ вплоть до возможного начала масштабной военной агрессии. Мэр Харькова Игорь Терехов впоследствии заявил, что Харьков был и будет украинским и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.