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пятница, 05 октября 2018 10:49

Состояние украинских поверхностных вод будут мониторить по-новому

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Состояние украинских поверхностных вод будут мониторить по-новому
Новый мониторинг - крайне необходима система. Фото: dr.ck.ua

В Украине введут аналогичные подходы к мониторингу состояния поверхностных вод, действующих в Европейском Союзе.

Правительство поддержало разработанный Минприроды Порядок осуществления государственного мониторинга вод, который заработает с 1 января 2019-го, - об этом на странице в Facebook сообщил министр экологии Остап Семерак.

"Я благодарю коллег за поддержку и понимание важности этого документа. Сегодня мы покончили с ситуацией, когда несколько органов мониторили одни и те же показатели, а по другим не следил никто, когда различные органы измеряли в разных единицах, а общегосударственная программа мониторинга не давала четкой картины состояния водных ресурсов", - говорится в сообщении.

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Новый мониторинг - крайне необходима система, которая даст реальное понимание ситуации с состоянием воды в Украине и на основании которой можно будет принимать эффективные решения относительно использования и воспроизводства водных ресурсов.

"И важно, что позволит каждому гражданину и эксперту получать в доступный способ и по-европейски классифицированы данные о состоянии водных массивов, бассейнов рек в целом. Наш сегодняшний результат - это действительно важное наработки экологической сообщества. Это, как говорят, - game changer. То есть с 1 января 2019-го мы постепенно и уверенно переходим на новую европейскую систему", - написал министр.

Кабинет министров Украины поддержал президентский законопроект о создании в Заричненском районе Ровенской области нового природоохранного объекта - Нобельского национального природного парка.

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Дата
05
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