Составили рейтинг самых дорогих стран мира, Украина на 107-м месте

Украина оказалась на 107 месте среди самых дорогих стран. Фото: Укринформ

Украина заняла 107 место в рейтинге самых дорогих для проживания стран мира.

В рейтинге учитывали основные экономические показатели, такие как индекс потребительских цен, стоимость проживания, услуг такси и других видов транспорта, цены в ресторанах, стоимость одежды и обуви, и другие, пишет журнал CEOWORLD.

Всего в список вошли 132 страны.

Самой дорогой оказалась Швейцария. Второй самой дорогой страной является Норвегия, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

США занимают 20 позицию, Великобритания — 27, а Саудовская Аравия — 57.

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Среди стран постсоветского пространства дороже, чем в Украине — в Беларуси, Молдове и России. Меньшие затраты, в сравнении с украинцами, у людей, проживающих в Армении, Казахстане, Азербайджане и Грузии.

Самым дорогим для проживания городом в рейтинге городов мира для проживания в 2019 году назван Гонконг. На втором месте в списке идет Ванкувер (Канада), а замыкает тройку лидеров Сидней (Австралия).