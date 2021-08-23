Сопротивление российской империи - что объединяет украинцев

24 августа Украина будет отмечать 30-летие независимости. В Киеве состоится масштабный военный парад и концерт.
Накануне праздника Gazeta.ua провела опрос среди читателей. Спросили: что больше всего объединяет украинцев?
29,2% людей считают, что больше всего нас объединяет сопротивление России.
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"Это действительно так. Во время событий вокруг острова Тузла или после захвата Крыма уровень поддержки независимости существенно возрастал. К сожалению, украинские политики даже проевропейские продолжают активную борьбу между собой и не объединяются даже перед угрозами для существования страны", - говорит председатель Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
17,7% считают, что украинцев сближает язык и история. 16,8% респондентов уверены, что украинцев объединяет недовольство действительностью.
15,2% опрошенных считают, что мы объединены нелюбовью к политикам. Более 7% убеждены, что граждан сближает вера в лучшее будущее и патриотизм.
Наименьшим объединяющим фактором читатели считают совместные усилия в преодолении проблем. За этот вариант отдали голоса лишь 2% респондентов.
Участие в опросе приняли более 1 тыс. человек, расположенном на странице Gazeta.ua.
26% украинский считают, что народу нужна "сильная рука". Убеждены, что вся власть в стране должна быть в одного человека. 20% граждан оказались сторонниками авторитарного режима. Зато 54% граждан убеждены, что демократия является лучшей формой управления страной.
Опрос среди украинцев провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова. Опросили 2019 респондентов из всех регионов страны.
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