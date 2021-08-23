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понедельник, 23 августа 2021 18:47

Сопротивление российской империи - что объединяет украинцев

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24 августа Украина будет отмечать 30-летие независимости. В Киеве состоится масштабный военный парад и концерт.

Накануне праздника Gazeta.ua провела опрос среди читателей. Спросили: что больше всего объединяет украинцев?

29,2% людей считают, что больше всего нас объединяет сопротивление России.

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"Это действительно так. Во время событий вокруг острова Тузла или после захвата Крыма уровень поддержки независимости существенно возрастал. К сожалению, украинские политики даже проевропейские продолжают активную борьбу между собой и не объединяются даже перед угрозами для существования страны", - говорит председатель Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

17,7% считают, что украинцев сближает язык и история. 16,8% респондентов уверены, что украинцев объединяет недовольство действительностью.

15,2% опрошенных считают, что мы объединены нелюбовью к политикам. Более 7% убеждены, что граждан сближает вера в лучшее будущее и патриотизм.

Наименьшим объединяющим фактором читатели считают совместные усилия в преодолении проблем. За этот вариант отдали голоса лишь 2% респондентов.

Участие в опросе приняли более 1 тыс. человек, расположенном на странице Gazeta.ua.

Автор: Дмитрий Скаженик
 

26% украинский считают, что народу нужна "сильная рука". Убеждены, что вся власть в стране должна быть в одного человека. 20% граждан оказались сторонниками авторитарного режима. Зато 54% ​​граждан убеждены, что демократия является лучшей формой управления страной.

Опрос среди украинцев провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова. Опросили 2019 респондентов из всех регионов страны.

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Дата
23
августа

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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