Сообщили, сколько украинцев сменили мобильного оператора

11,1 тысячи украинцев уже воспользовались услугой по смене оператора с сохранением мобильного номера. Всего поступило более 22 тысяч заявок на перенос номера.
"По состоянию на 9:00 10 июля перенесено 11 150 мобильных номеров", - сообщает Украинский государственный центр радиочастот.
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В Централизованной базе данных УГЦР зарегистрировано 22 159 заявок на перенос номеров.
По состоянию на 9:00 22 мая перенесено 2494 телефонных номеров.
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