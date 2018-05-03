Сообщили ситуацию на военных складах в Балаклее

В Минобороны сообщили ситуацию с тушением пожара на военных складах в Балаклее. Фото: Депо

На военных складах вблизи Балаклее удалось локализовать основные очаги пожара, сейчас тушат огонь на отдельных участках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что очагов пожара на военных складах в окрестностях Балаклее Харьковской области не наблюдается, а основные очаги уже локализованы.

"На отдельных участках продолжаются работы по тушению. Наблюдается значительное уменьшение территории возгорания и задымления", - отметили в министерстве.

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Пожарные совместно с военными продолжают бороться с огнем на территории нерозминированой технической площадки.

3 мая в 13:35 на технической территории 65-го арсенала ВСУ в Балаклее на Харьковщине, где шли работы по разминированию, начался пожар. От того начали взрываться боеприпасы.