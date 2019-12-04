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среда, 04 декабря 2019 20:11

Сообщили последние новости с Донбасса

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Сообщили последние новости с Донбасса
Боевики 3 раза обстреляли украинских военных. Фото: slovoidilo

На Донбассе от начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"2 обстрела позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками, зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север: дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил: у Широкиного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных не зафиксировано.

Российско-оккупационные войска на Донбассе понесли потери в боях с украинскими военными. 3 декабря оккупанты недосчитались 5 боевиков.

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Дата
04
декабря

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