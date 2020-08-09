Сообщили новые подробности задержания журналистов в Минске

Журналисты находятся в Центральном РУВД. Фото: Reuters

Стали известны новые подробности о задержании российских журналистов и оператора в Беларуси.

Геолокации показывает, что в последнее местонахождению оператора ул. Революционная 3. Это главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь, сообщает "Дзядко" в Telegram.

Впоследствии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что задержаны журналисты находятся в Центральном РУВД.

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Через некоторое время в МИД Беларуси заявили, что "журналистов телеканала "Дождь" попросят покинуть Беларусь".

"Перед этим их, видимо, попросили лечь на асфальт лицом, и попросили пройти в неизвестном направлении непонятные люди", - комментируют данную ситуацию в Telegram.

Корреспондентов российского телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского задержали в Минске. Также задержали оператора Николая Антипова. Представитель штаба кандидата в президенты Светланы Тихановськои, Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.