Сообщили, когда состоится "нормандская встреча"

Встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе может состояться уже в январе.
Украина надеется, что встреча политических советников пройдет до конца 1-го месяца 2021, сообщил журналистам глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы планируем, что до конца января состоится встреча советников в "нормандском формате". Как место встречи обсуждается Берлин", - заявил он.
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Также он отметил, что точки разведения на линии соприкосновения определены заранее.
"Мы по-прежнему рассматриваем встречу советников как инструмент встречи лидеров в "нормандском формате", - добавил он.
Ранее сообщалось, что встреча состоится в декабре, однако по инициативе России ее отложили.
Если РФ нападет на Украину со стороны Крыма, мобилизуют и мужчин, и женщин. Президент Владимир Зеленский надеется, что этого все же удастся избежать.
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