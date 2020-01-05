Сообщили главные изменения в ВНО

Что поменяется в ВНО. Фото: РБК

В 2021 году украинских учащихся, получающих среднее образование в школах, профтехучилищах или колледжах, и желающих пройти тесты внешнего независимого оценивания , ожидают существенные изменения.

Тесты по украинскому языку и математике станут двухуровневыми. Базовый уровень – украинский язык как государственный и углубленное изучение – украинский язык и литература, обнародовало подробности Министерство образования.

Математика станет обязательной и также будет состоять из двух уровней: первый базовый, второй – для тех, кто изучал предмет углубленно.

Третьим обязательным предметом станет история Украины или английский язык , на выбор абитуриента. Также можно будет сдать на выбор дополнительный предмет.

С 2021 года математика в формате тестирования будет обязательной для выпускников четвертых и девятых классов, 11-го (12-го) класса, студентов колледжей и профтехов, которые ранее не получили аттестат после 11 класса.

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3 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.