Сообщения СМИ о международном розыске Вовка не соответствуют действительности - адвокат

Адвокат опровергла информацию об объявлении Дмитрия Вовка в международный розыск. Фото: Politeka

Распространенные в СМИ сообщения об объявлении в международный розыск экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка не соответствуют действительности. Это очередной пример давления со стороны следствия по делу "Роттердам +" через СМИ.

Об этом написала адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец на своей странице в Facebook, передает Главком.

"Сегодня одно из украинских изданий со ссылкой на неназванный "источник в правоохранительных органах" сообщило в виде свершившегося факта, что Интерпол объявил моего подзащитного Дмитрия Вовка в международный розыск. Хочу сообщить, что на данный момент эта информация не соответствует действительности. Первое, и ключевое - официальный сайт Интерпола до сих пор убежден, что ни одного человека с фамилией "Вовк" с Украины в розыске нет ", - сообщила Одинец.

Она обратила внимание, что сторона следствия получила решение суда об избрании меры пресечения Дмитрию Вовку только в четверг вечером 21 ноября, и физически не могла за это время успеть перевести решение на один из официальных языков Интерпола и передать его в украинский, а последний соответственно в центральный офис Интерпола.

По мнению адвоката, такие "сливы" информации в СМИ являются очередным примером давления со стороны следствия через СМИ.

"Мы становимся свидетелями очередного случая давления стороны следствия в медиа-плоскости. Хочу в очередной раз поблагодарить уважаемых представителей НАБУ и САП за соблюдении принципов добросовестности, а также использования СМИ в своих несколько отличительных от законных интересах. Ведь, когда в суде в качестве доказательств предоставить нечего, детективам и прокурорам остается играть роль "неназванных источников", - написала Одинец.

Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам +", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертные выводы, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".