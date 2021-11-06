Солнечно, прохладно, местами покапает дождь: синоптики дали прогноз

Воскресенье, 7 ноября, в Украине будет преимущественно солнечным и без осадков.
Дождь возможен только днем в Закарпатье, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
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Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +1…+6°С, днем +8…+13°С.
В Киеве без осадков, солнечно. Температура ночью +4...+6°С, днем - +10...+12°С.
В ноябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1…+7°С. Это близко к климатической норме.
Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что тоже в пределах нормы.
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