Соколовский рассказал о тайных договоренностях с компанией "Медицинские закупки Украины"

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Владелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский признался, что его предприятие начало производить костюмы биозащиты для медицинских работников, которые борются с COVID-19, еще до того, как это производство было согласовано МЗ Украины.

Такое заявление он сделал в пятницу, 24 апреля, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас были заказаны защитные комбинезоны. Был проведен тендер, который проводило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", уполномочено Минздравом делать закупки. В итоге мы дали предложение, выиграли тендер, подписали контракт и запустили производство. Поставлены были жестокие сроки, поэтому мы, не дождавшись оговоренной в контракте предоплаты, запустили производство. Через несколько дней мы получили известие, что Минздрав не подтвердил данный контракт. Но, тем не менее, мы без 5,5 млн грн ", - оправдался Соколовский.

Бизнесмен добавил, что его компания успела изготовить 23 тыс. костюмов биозащиты с 90 тыс. заказных "Медицинскими закупками Украины".

"Мы должны были сделать 90 тыс. комбинезонов, сделали 23 тыс., остановились и даже эти 23 никто забирать не хочет и мы уже не рады, что на это дело пошли. Никто не сказал: что нужно, какие сроки, в каком качестве нужно, где оно проверяться", - сказал он.

Александр Соколовский обвинил в этой схеме так называемую "фармацевтическую мафию" и заявил, что не собирается отдавать украинские средства Китаю, где власть сделала закупку костюмов биозащиты.

"Я думаю, что мы таким образом "наехали" на фармацевтическую мафию, которая увидела, что полтора миллиарда гривен есть в бюджете, которые тратятся на средства защиты и как их можно отдавать. Мы не отдадим эти деньги Китаю! Они посчитали, что мы залезли на чужую территорию и пошла волна черного пиара", - резюмировал он.