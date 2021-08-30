Сьогдни отмечают лошадиный праздник: главные обычаи и запреты

Сегодня отмечают лошадиный праздник. Фото: pixabay.com

31 августа в народе называли лошадиным праздником. Сегодня принято особое внимание уделить лошадям, угостить их сладостями. Хазяйки тем временем пекли угощение для семьи - специальное печенье в виде конского копыта.

С сегодняшнего дня начинались женские посиделки. После работы они собирались дома у вдовы, проводили вечера за розмоваты и рукоделием.

Тоже 31 августа собирали урожаи летних яблок.

Народные приметы на 31 августа:

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Нельзя работать на лошадях в этот день. Напротив животное принадлежало обязательно окропить святой водой, чтобы не болели, были прочными и смогли пережить даже суровую зиму.

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Выдергивали полынь и смотрели, каким был его корень. Если корни толстые, то можно ожидать хорошего урожая на следующий год.

Сегодня, 31 августа православные верующие почитают память мучеников Флора и Лавра. Это два брата, которых жестоко убили за веру в Бога. Они разгромили языческих идолов в храме, который сами построили по приказу властей. Впоследствии поставили там крест и пригласили христиан для молитвы.