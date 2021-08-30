Сьогдни отмечают лошадиный праздник: главные обычаи и запреты

31 августа в народе называли лошадиным праздником. Сегодня принято особое внимание уделить лошадям, угостить их сладостями. Хазяйки тем временем пекли угощение для семьи - специальное печенье в виде конского копыта.
С сегодняшнего дня начинались женские посиделки. После работы они собирались дома у вдовы, проводили вечера за розмоваты и рукоделием.
Тоже 31 августа собирали урожаи летних яблок.
Народные приметы на 31 августа:
Не успеешь посеять рожь в Фрола - будет плохой урожай в следующем году
Нельзя работать на лошадях в этот день. Напротив животное принадлежало обязательно окропить святой водой, чтобы не болели, были прочными и смогли пережить даже суровую зиму.
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Конь часто перебирает ногами и фыркает - жди ненастья
Выдергивали полынь и смотрели, каким был его корень. Если корни толстые, то можно ожидать хорошего урожая на следующий год.
Сегодня, 31 августа православные верующие почитают память мучеников Флора и Лавра. Это два брата, которых жестоко убили за веру в Бога. Они разгромили языческих идолов в храме, который сами построили по приказу властей. Впоследствии поставили там крест и пригласили христиан для молитвы.
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