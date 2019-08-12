Соцсети - сильный инструмент, который дает свободу, но не учит ответственности

Автор: Сергей Старостенко Политолог Сергей Таран считает, что нынешнее молодое поколение мыслит картинками. а не текстами

Социальные сети сегодня - это возможности для человека при небольших инвестициях влиять сопоставим с воздействием владельцев телеканалов.

Этой мыслью политолог Сергій Таран поделился в интервью журналу "Країна".

"Мой отец был в школе Сухомлинского. Он рассказывал, что у них были уроки природы и уроки мира. Сухомлинский внес в тогдашнюю советскую педагогику гуманизм. Это сейчас нормально, а для тогдашней советской системы это было чем-то несусветным.Очень много педагогов исходят из того, что ребенка нужно научить видеть мир, понимать образы, чувствовать историю и чувствовать себя. Хотя я считаю, что любой ребенок в современном мире должен знать математику и музыку. Они обе учат абстрактному мышлению и целостном видению", - сказал он.

"Нынешние дети благодаря социальным сетям сразу ассоциируют себя со всем миром. Они незакомплексованные, могут говорить о вещах, о которых мое поколение не всегда решалось говорить публично. Единственный недостаток этого поколения инстаграму в том, что они не мыслят текстами, а мыслят только картинками. Для многих молодых людей картинка важнее, чем смысл. Хотелось бы. чтобы они больше читали", - добавил Сергей Таран.

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"Благодаря социальным сетям, думаю, лет через 5 блоггеры станут более влиятельными, чем многие владельцы телеканалов. Социальные сети сегодня - это возможности для человека при небольших инвестициях влиять сопоставим с воздействием владельцев телеканалов. Поэтому соцсети сейчас очень сильный инструмент. Они дают больше свободы. Но любая свобода тогда имеет смысл, если они прикручена к ответственности", - подытожил эксперт.

Интервью с Сергеем Тараном читайте в журнале "Країна".

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