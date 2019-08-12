Соцсети - сильный инструмент, который дает свободу, но не учит ответственности

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 162
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 729
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1710
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1773
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1188
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6507
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1647
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 945
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
5
6
13
8
5
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
Видео
Все видео
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3555
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 729
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1710
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6507
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 405
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
суббота, 17 августа 2019 08:55

Соцсети - сильный инструмент, который дает свободу, но не учит ответственности

  Комментировать
Автор: Сергей Старостенко
  Политолог Сергей Таран считает, что нынешнее молодое поколение мыслит картинками. а не текстами
Политолог Сергей Таран считает, что нынешнее молодое поколение мыслит картинками. а не текстами

Социальные сети сегодня - это возможности для человека при небольших инвестициях влиять сопоставим с воздействием владельцев телеканалов.

Этой мыслью политолог Сергій Таран поделился в интервью журналу "Країна".

"Мой отец был в школе Сухомлинского. Он рассказывал, что у них были уроки природы и уроки мира. Сухомлинский внес в тогдашнюю советскую педагогику гуманизм. Это сейчас нормально, а для тогдашней советской системы это было чем-то несусветным.Очень много педагогов исходят из того, что ребенка нужно научить видеть мир, понимать образы, чувствовать историю и чувствовать себя. Хотя я считаю, что любой ребенок в современном мире должен знать математику и музыку. Они обе учат абстрактному мышлению и целостном видению", - сказал он.

"Нынешние дети благодаря социальным сетям сразу ассоциируют себя со всем миром. Они незакомплексованные, могут говорить о вещах, о которых мое поколение не всегда решалось говорить публично. Единственный недостаток этого поколения инстаграму в том, что они не мыслят текстами, а мыслят только картинками. Для многих молодых людей картинка важнее, чем смысл. Хотелось бы. чтобы они больше читали", - добавил Сергей Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter использовал личные данные пользователей без согласия

"Благодаря социальным сетям, думаю, лет через 5 блоггеры станут более влиятельными, чем многие владельцы телеканалов. Социальные сети сегодня - это возможности для человека при небольших инвестициях влиять сопоставим с воздействием владельцев телеканалов. Поэтому соцсети сейчас очень сильный инструмент. Они дают больше свободы. Но любая свобода тогда имеет смысл, если они прикручена к ответственности", - подытожил эксперт.

Интервью с Сергеем Тараном читайте в журнале "Країна".

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook в первом полугодии 2019-го упал вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 - до $ $5,04 млрд.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соцсети - сильный инструмент, который дает свободу, но не учит ответственности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

Самое читаемое
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 29619
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 26967
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 24922
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15537
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 15534
Общество
Астролог объяснила, почему в выходные следует избегать баров и ресторанов
Астролог объяснила, почему в выходные следует избегать баров и ресторанов
 Просмотров: 234
Что раздражает королеву Елизавету
Что раздражает королеву Елизавету Просмотров: 486
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
5
 Просмотров: 243
Суд над Грымчаком: произошел неожиданный поворот
Суд над Грымчаком: произошел неожиданный поворот Просмотров: 3978
Разминирование в Станице Луганской: сообщили хорошие новости
Разминирование в Станице Луганской: сообщили хорошие новости Просмотров: 504
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Россия сейчас играет Зеленского. Играет в полном смысле - главное из интервью Безсмертного
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
2
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
Голосов: 43226
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua