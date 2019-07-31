События в "Укринформе": полиция назвала это хулиганством

 
Ексклюзивы
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 468
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 1647
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1953
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2736
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 666
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 999
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6093
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5761
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1215
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3645
Фото
Все фото
13
7
7
7
8
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Работаем без выходных и праздников - под Киевом организовали бесплатные обеды для стариков
Работаем без выходных и праздников - под Киевом организовали бесплатные обеды для стариков
Видео
Все видео
Столичные патрульные гонялись за пони
Столичные патрульные гонялись за пони
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 468
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6093
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1017
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2718
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1791
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 23:29

События в "Укринформе": полиция назвала это хулиганством

  Комментировать
События в &quot;Укринформе&quot;: полиция назвала это хулиганством
Полиция объяснила действия хулиганов в "Укринформе". Фото: Новинарня

Следователи Национальной полиции квалифицировали инцидент в пресс-центре информационного агентства "Укринформ" как хулиганство.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование", сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

За совершение правонарушения такого характера нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили обнадеживающие новости о Романе Сущенко

Группа лиц в футболках общественной организации "Традиция и порядок" сорвала пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 и разгромила пресс-центр "Укринформа" в Киеве, в котором она проходила.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «События в "Укринформе": полиция назвала это хулиганством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 65053
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 14 Просмотров: 52670
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 47386
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 46018
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 27929
Общество
Глобального видения развития страны Зеленский не имеет - политолог
Глобального видения развития страны Зеленский не имеет - политолог
 1 Просмотров: 891
В Чернобыльской зоне появятся водные туристические маршруты
В Чернобыльской зоне появятся водные туристические маршруты Просмотров: 90
Ремонт моста в Станице Луганской: рассказали о важной договоренности
Ремонт моста в Станице Луганской: рассказали о важной договоренности Просмотров: 153
Злоумышленники похитили из грузовых поездов угля на миллион гривен
Злоумышленники похитили из грузовых поездов угля на миллион гривен Просмотров: 261
Столичные патрульные гонялись за пони
Столичные патрульные гонялись за пони
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
33
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
14
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
5
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
4
Россия раздает недействительные паспорта
Голосов: 42615
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua