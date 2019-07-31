События в "Укринформе": полиция назвала это хулиганством

Следователи Национальной полиции квалифицировали инцидент в пресс-центре информационного агентства "Укринформ" как хулиганство.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование", сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

За совершение правонарушения такого характера нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения.

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Группа лиц в футболках общественной организации "Традиция и порядок" сорвала пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 и разгромила пресс-центр "Укринформа" в Киеве, в котором она проходила.