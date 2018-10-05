Собаки заняли весь дом: женщина несколько лет спит на улице

Нина Кондратюк спит и ест на улице, так все место в доме занимают собаки. Фото: vkuluarah.com.ua

Нина Кондратюк из села Здовбица Здолбуновского района Ровенской області спит и ест на улице, потому что все место в доме занимают собаки. Их у женщины живет более ста.

За собаками пенсионерка ухаживает 5 лет. Одних приютила одна, других - подбросили. Животных стерилизует, лечит и кормит - на завтрак варит до 70 л каши. Пенсии на еду не хватает, помогают неравнодушные, пишет tsn.ua.

"У меня около 100 собак. Я количеству точно не знаю. В мэрии говорят, что у меня какие-то отклонения, я этим занимаюсь. Но они постоянно звонят просят забрать бездомных животных", - жалуется владелица собак Нина Кондратюк.

Большинство собак живут в доме. Сама женщина спит на улице в спальнике на диване. В дом перебирается только на сильные холода. Женщина все время просит местные власти построить приют. На сессии уже выделили землю, остается оформить документы.

"Посмотрим во сколько это обойдется финансово. Если наш бюджет не выдержит, будем привлекать какие-то другие средства", - говорит заместитель городского головы Здолбунова Владимир Кондратюк.

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Приют построят не ранее чем через год. Все это время пенсионерка обещает ухаживать подопечных. Когда собаки переедут, она наконец переберется в дом.

Приюты нынче переполнены бездомными животными. Большинство из них заканчивает свою жизнь в клетках. В одних только США ежегодно усыпляют более 2,7 млн кошек и собак, для которых так и не нашлось хозяина. Лучший способ сократить количество воспитанников в питомниках — взять их к себе в дом, отказавшись от покупки животных с "чистой биографией".