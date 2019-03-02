Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове

Активисты обнаружили с концертами в Харькове группу "Plotnik 82", член которой, Дмитрий Дубров, является одним из соавторов так называемого "гимна ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Алексей Гер.

"Внимание, Харьков. А есть кто-то, кто знает руководство арт-клуба "Малевич"? Туда постоянно приезжает один очень интересный коллектив "Plotnik 82". Его руководитель, или кто он там, постоянно дает концерты по Украине, а также является соавтором и исполнителем так называемого "официального гимна ДНР", - написал Алексей.

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Концерт в клубе "Малевич" отменили, когда с соответствующим запросом в соцсети обратились к владелице Татьяне Вильчик.

Фото: скрин-шот

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