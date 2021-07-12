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понедельник, 12 июля 2021 20:23

Со слабаками не дружат - что надо говорить об Украине за рубежом

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Со слабаками не дружат - что надо говорить об Украине за рубежом
За рубежом должны показывать, в мы сильные, а не слабые - Цибульская. Фото: Тарас Подолян

Украина на международной арене должна показывать не только, что мы - жертва. А что мы - сильные. Никто не хочет дружить со слабаками. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" експертка по коммуникациям Любовь Цибульская.

"Надо говорить о достижениях на государственном, гражданском, личном уровне. За границей не рассказывать, как у нас все плохо, а рассказывать, чем гордимся. Не принимать нарративов о фашистах, легкодоступных женщинах и гражданской войне. Противодействуем крупнейшей стране мира, вкладывает огромные средства на вооружение. Несмотря на систематическое целенаправленное уничтожение армии до 2013-го, совершили фантастический прыжок. Есть примеры успешных реформ. Децентрализация поощрила брать инициативу. Есть система государственных закупок Prozorro, электронное самоуправления, сельское хозяйство, IT-технологии. Есть прогресс во всех сферах" , - рассказывает.

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Наши самые большие проблемы - это российское влияния и коррупция, добавляет.

"За мощной внешней угрозы много внимания стоит уделять армии и культуре. Первая защитит физически, а вторая - не даст уничтожить идентичность, за которую боремся", - советует Цибульская.

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Нам до сих пор трудно работать с нарративами про фашистов и ультраправых на международной арене, говорит Любовь Цибульская.

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