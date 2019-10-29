Снятие моратория на землю дает шанс, что Украина не будет сырьевым государством

Просто производить продукты уже неэффективно. Фото: Тарас Подолян

В работе на земле используют IT-технологии, биотехнологии. Просто производить продукты уже неэффективно.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Например, дроны могут обеспечить опыления. В мире нет дефицита простых продуктов. Есть страны с большим количеством населения, где ничего не производят. У них нет денег, чтобы обеспечить людей продовольствием. Но это не значит, что глобально мир страдает от недостатка пищи", - объясняет эксперт.https://gazeta.ua/articles/life/_rozpovili-chi-vryatuye-zemelna-reforma-sela-vid-zanepadu/935413

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Но есть другая проблема с будущей земельной реформой, считает он.

"Многие люди боятся так называемого дерибана земли, рейдерских захватов. Мол, в Украине иначе быть не может. Теоретически такое возможно. Но никто не предлагает отказаться от права собственности на квартиру, потому что бывают случаи, когда жилье "отжимают", - добавляет экономист .

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.