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вторник, 06 августа 2019 09:43

Снесло водой дом и все имущество: в помощи нуждается семья с детьми
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В семьи Бирка затопило все имущество, нуждаются в помощи
Фото: Александр Бирка
В семьи Бирка затопило все имущество, нуждаются в помощи
В семьи Бирка затопило все имущество, нуждаются в помощи
В семьи Бирка затопило все имущество, нуждаются в помощи

Семье Бирка из села Молога Белгород-Днестровского района Одесской области, пострадавшей от непогоды, нужна помощь.

В ночь на 4 августа первый этаж их дома затопила вода, вырвалась из дамбы из соседнего села Семеновка. Семья потеряла все имущество, вместо дома - развалины, болото и грязь.

"Мы как раз делали ремонт на втором этаже и жили на первом - говорит 28-летняя Диана Бирка. - Перед этим вложили в етот ремонт все свои сбережения. Только сделали крышу, утеплили. Все свои деньги из зарплаты отдавали, потому что хотели побыстрее закончить. Скоро детей в школу отправлять, а мы голые-босые и вся техника сломалась, все поплыло. Сын 9 лет, пойдет в 5 класс, а дочери Еве - 6, ее в первый класс надо собрать".

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Дети очень испугались непогоды.

"Мы не думали, что такое произойдет, днем ​​шел дождь, потом перестал. Вечером смотрели фильм с детьми, муж вышел на улицу, а там огород залит водой. Тогда она потоком текла со всех сторон, поднималась очень резко. Мы с детьми закрылись в доме на первом этаже, который за 15 минут полностью затопило. В доме было воды на 2 метра, а на улице 2 с половиной. Я успела взять детей, документы, плед и убежать на второй этаж. Между тем на первом вода уже разбила окна, все попадало. Было много болота, ила. Шкафы, кстати, все затопило. Соседи кричали, потому что не умели плавать, держались за бревно и муж пошел их спасать. Привлек к нам, запрыгнул, опустил им лестницу и поднял на второй этаж".

Семья Бирка с соседями всю ночь спали на пенопласте. Сейчас вместе с детьми переехали к родителям в село Крутояровка.

"Собираемся снимать квартиру. Хотим забрать к себе соседку-пенсионерку. У нее тоже все затопило, а дети далеко живут, некому помочь. Собираем помощь, чтобы восстановить свой дом".

Помочь семье можно, перечислив средства на карту 5168757326199363 Бирка Диана Викторовна.

В течение выходных в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Сильные ливни вызвали нарушение транспортного сообщения, затопление отдельных участков местности и подтопления домохозяйств и подвальных помещений домов.

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Дата
06
августа

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