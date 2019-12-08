Снег отменяется: погода на 8 декабря

Синоптики рассказали, каким будет 8 декабря в Украине. Осадков не ожидается, лишь в западных областях местами пройдет небольшой дождь.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге до 9° тепла", - сообщили в пресс-центре Украинского гидрометцентра.

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Также синоптики прогнозируют мокрый снег в Карпатах. Столица будет кметь плюсовую температуру - 4-6° выше нуля.

Завершение выходных будет теплым. Фото: Facebook

Недавно синоптики рассказали, что погода в декабре и январе в Украине будет морозной и снежной. Потепление, которое царит сейчас, будет кратковременным. После этого в страну придут сильные морозы и мощный снег.