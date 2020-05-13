Шмыгаль рассказал, пока украинцы будут сидеть на карантине

Карантин будет продолжаться пока не найдут лекарства от коронавируса. Фото: pixabay

Карантин в Украине будут продолжаться пока не изобретут лекарство от коронавируса.

Общественный транспорт запустят на третьем этапе выхода из карантина, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании парламента во время часа вопросов к правительству, передает "Українська правда".

Депутаты обратили внимание главы правительства на то, что чиновнику со служебным авто и водителем легко говорить о ситуации с общественным транспортом.

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Зато миллионы украинских граждан не имеют возможности передвигаться. В частности, владельцы малых бизнесов, которые в условиях стремительных потерь дохода не могут обеспечить подъезд своих работников к местам работы.

В ответ на это Денис Шмыгаль показал графики заболеваемости в Украине и других европейских странах. Он напомнил, что Украина идет по сценарию Польши - умеренного выхода из карантина, чтобы не допустить обвалов системы здравоохранения, как в Испании и Италии, где были сотни умерших от коронавируса в сутки.

"Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам ", - сказал премьер-министр.

Некоторые виды лечения позволяют уменьшить степень тяжести или продолжительность заболевания коронавирусом. На данный момент исследуют влияние 4-5 методов лечения, которые позволяют облегчить течение болезни, сообщает Всемирная организация здравоохранения.