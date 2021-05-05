Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов

Ковид-паспорт в Европе, скорее всего, будет иметь вид QR-кода. Фото: vanityfair.it

Covid-паспорта которые в Евросоюзе будут выдавать с июня - скорее всего будут в электронном формате.

Это может быть что-то вроде приложения "Дия", рассказал Gazeta.ua медицинский директор сервиса DocRadar, министр здравоохранения 2014 года Олег Мусий.

Это должно быть что-то электронное. Не книжечка или документ, а что-то в смартфоне. Как и в "Дие" документ должен содержать QR-код. Его можно будет считывать. Например, на таможнях. Там должны быть данные о том, какая именно вакцина была человеку введена. Когда и где сделан был укол. Данные будут привязаны к фамилии или номера паспорта.

Такие документы действительно необходимы? Нет ли в этом намерений ЕС отгородиться от стран, где вакцинация идет медленно?

Вакцинация идет в мире не очень быстро. Нет еще стран, которые полностью вакцинировали все население. Я не сторонник Covid-паспортов. Не вижу в них необходимости. Вакцинироваться или нет - это личное дело каждого. Человек волен распоряжаться собственной жизнью и здоровьем. Главное - не подвергать безопасность окружающих. Чтобы этого не произошло и существует вакцинация от коронавируса, или других недугов.

Будут ли у нас в ближайшие месяцы подобные паспорта, на ваш взгляд?

Если это будет реальное требование для выезда за границу, то украинцы будут вынуждены их делать. Внутри же Украины эти паспорта вряд ли будут сильно востребованы. Особенно учитывая то, что у нас нет электронного реестра пациентов. Эти базы данных, разработанные во времена Супрун, просто исчезли и пропали, а на это списаны миллиона долларов. А справки, например, необходимые для оформления водительского удостоверения - от психиатра, нарколога, и вообще медосмотр - покупаются за 200 или 300 гривен угодно. Поэтому купить справку о прививках, думаю, тоже будет несложно - просто процветать "коммерция". Особенно, в украинских условиях.

Украинцы смогут выезжать за границу без этих документов?

Надо будет - их у нас введут. Ведь биометрический паспорт по требованию ЕС ввели. Так введут и приложение к загранпаспорта, или запрограммируют в сам чип информацию о прививках.

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Что для этого надо - отрицательные тесты, какая-то новая страховка и т.д.?

Тест здесь ни при чем, здесь имеет значение только вакцинация. Речь идет о том, какой вакциной и когда сделана прививка.

Covid-паспорта помогут восстановить докарантинне жизни в мире?

Никоим образом не повлияют на Украину. У нас ход пандемии происходит естественным путем. Ни государственные органы, ни министерство, ни главный санитарный врач, ни правительство - практически на это не влияют. Поэтому ничего не изменится с введением паспортов. Разве граждане будут лишний раз простимулированы платить взятки и покупать левые справки. Это не правильно.

Когда в Украине полностью завершится прививки взрослых против ковид?

К осени 2022 года. Дело в том, что единой вакцины в достаточном количестве в Украину не завезли. Мы ее не можем закупить, даже имея деньги. Поэтому, думаю, объявленные правительством темпы вакцинации - эфемерная цифра. По многим причинам. В том числе это связано с недоверием к вакцинам и более чем 10-летней антивакцинальной кампанией. Прививки же добровольные в Украине. Хотят прививаться только половина населения, вторая половина не будет вакцинироваться - потому что не хочет. Имеет на это право. Поэтому, вера в коллективный иммунитет после прививки - это путь не для Украины. Но Украина приобретет коллективный иммунитет из-за того, что переболеет большинство населения. Что уже практически происходит. Мы через несостоятельность власти идем шведским или британским путем. Хорошо это или плохо, даже трудно сказать. Конечно, если считать, что каждая жизнь является особенно ценным и дорогим, то лучше бы, я считаю, было зарезервировать вакцину вперед. Строить госпитали, отменить медицинскую реформу, которая добивает инфекционную службу. Но этого всего не делается, ход идет естественным путем.

Естественный иммунитет - один из путей преодоления пандемии. Но здесь нужно, чтобы не было пика заболевания. Если будет плато длинное - медицинская система справится со всеми осложнениями и не будет роста смертности.

Последние дни сообщают, что снижается заболеваемость. При этом, снизилась и количество тестирований?

Заболеваемости становится меньше. Мы прошли естественный пик - очередной пик с очередным штаммом. Этот пик был связан с британским штаммом, который пришел на смену Уханьский, первом. Кто имел заболеть - уже заболел. Если завезут другой штамм и он распространится - например, южноафриканский или бразильский - он будет с другими свойствами. Потому что с британским люди болеют совершенно по-другому. Много общего, но много различий. Поэтому, если другой штамм, будет новая волна, переболеет другая часть людей естественным путем. Но беречься все равно нужно. Это обязательное условие - соблюдать карантинных мероприятий. Как, по большому счету, для человека ничего не стоит. Ношение маски, дистанция, мытья рук.

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Надо прививать детей и делать для них паспорта? Учитывая тот факт, что они хоть и не болеют тяжело, но разносят инфекцию.

Наверное, дойдем до прививок и детям. Критично прививать группы риска - чрезвычайно важно. Потому что смертность среди групп риска достигает 10%. Имею в виду людей старше 60 лет и с букетом сопутствующих заболеваний. А у детей смертность как при гриппе обычном. Да, они могут быть переносчиками, ну и что? Если будут привиты группы риска. Ну переболеет люди, и что? Если 50 процентов людей вообще бессимптомно болеют. Потом случайно обнаруживают, что они уже переболели и у них уже есть иммунитет. Это половина - очень много. Поэтому, думаю, надо обращать внимание на группы риска и их прививать в первую очередь.

Европейский парламент вместо "зеленых паспортов" введет европейский "Covid-19-сертификат", который будет действовать в течение года. В документе, который может быть цифровым и бумажным, будут данные о вакцинации против коронавируса, недавнем негативном результате теста или о том, что лицо переболело Covid-19.