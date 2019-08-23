СМИ узнали детали обмена пленными между Украиной и РФ

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1656
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
2 Просмотров: 2142
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1449
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2070
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1836
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2160
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2142
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
8
6
1
5
4
Бывший шахтер рассказал, как открыл первый в городе барбершоп
Бывший шахтер рассказал, как открыл первый в городе барбершоп
Переселенцы собирают фото &quot;невидимых избирателей&quot; для депутатов
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Видео
Все видео
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович
Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5625
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2142
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 171
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
пятница, 23 августа 2019 08:18

СМИ узнали детали обмена пленными между Украиной и РФ

  Комментировать
СМИ узнали детали обмена пленными между Украиной и РФ
Украина договорилась с Россией о двустороннем обмене 33 пленных. Фото: galinfo

Украина договорилась с Россией о двустороннем обмене 33 пленными без главного редактора "РИАНовины" Кирилла Вышинского.

Его освободят по другой схеме, пишет ua.news.

Неизвестно, есть ли среди кандидатов на обмен Сенцов.

Российские СМИ сообщили, что украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики ЛНР приговорили студента к 6 годам из-за "лайков" в сети

Российская омбудсмен Татьяна Москалева в отпуске, поэтому на ближайшее время не запланирована их встреча.

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену.

Мужчины были приговорены к наказанию по статье о государственной измене. Их готовят в обмен на украинских пленных.

Украина отдаст государственных изменников России в обмен на пленных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СМИ узнали детали обмена пленными между Украиной и РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 29470
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 29232
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 27073
&quot;Выглядишь, как свинья&quot; - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
"Выглядишь, как свинья" - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
4
 Просмотров: 24042
&quot;Копия мама&quot;: дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
4
 Просмотров: 14625
Общество
Боевики ранили двух воинов ВСУ
Боевики ранили двух воинов ВСУ Просмотров: 9
Тепло и сухо: какой будет погода 23 августа
Тепло и сухо: какой будет погода 23 августа Просмотров: 54
Астролог рассказала, чего остерегаться 23 августа
Астролог рассказала, чего остерегаться 23 августа
 Просмотров: 378
Украина празднует День государственного флага
Украина празднует День государственного флага Просмотров: 126
Бывший шахтер рассказал, как открыл первый в городе барбершоп
Бывший шахтер рассказал, как открыл первый в городе барбершоп
8
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
9
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
8
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
3
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
Голосов: 43689
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua