Смешко подчеркнул, что Иран уничтожает важные фактологические данные. Фото: Business

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко прокомментировал катастрофу самолета МАУ в Иране.

Он отметил, как только после официального обнародования расследования комиссии, мы узнаем, что произошло. Об этом Смешко сказал в эфире Радио НВ.

"Вся фактологическая информация, которая есть на сегодняшний день, говорит о следующем: во-первых, на моей памяти не было, чтобы руководители Канады, Соединенных Штатов, Великобритании, а соответственно и руководители разведок этих стран, делали заявления, которые потом опровергались. То есть технические данные - спутниковые, радиоэлектронные. [...] Во-вторых, странным выглядит зачистка иранскими властями поля (места падения самолета - ред.) и уничтожение важных фактологических данных, которые должны были исследоваться", - отметил Смешко.

По его словам, после восстановления корпуса самолета должны быть обнаружены следы попадания ракеты в фюзеляж.

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"Настораживает также сообщение иранской стороны о том, что расследование может занять около двух лет и черный ящик будет исследоваться иранцами. Эти вещи совершенно не понятны, потому что самолет все же набрал достаточно немалую высоту, и сообщение иранцев достаточно странное: они сообщили, что неисправность самолета была причиной падения, где-то через час после катастрофы. Установить это просто невозможно", - отметил Смешко.

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.