Смертность в Украине достигло пика: от чего умирают украинцы

В Украине за апрель умерл 68 621 человек. Это на 48,5% больше по сравнению с апрелем прошлого года - 46 223 смерти.

Эти показатели стали рекордными за последние три года, свидетельствуют данные платформы "Опендатабот".

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Самыми распространенными причинами смерти стали:

Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты - 39 314 летальных случаев, или 58%;

Коронавирус - 12545, или 18,5%;

Онкология - 6169, или 9,1%;

Болезни органов дыхания - 2734, или 4%, в том числе 2313 - от гриппа и пневмонии;

Несчастные случаи - 2164, или 3,2%.

Автор: opendatabot.ua Причины смертей украинцев за апрель 2021 года

Украинцы также умирали от болезней органов пищеварения, нервной системы, туберкулеза. Всего в январе-апреле смертность достигла показателя 242 671 человека, это на 47 384 смертей больше, чем за первые четыре месяца прошлого года. Следовательно, показатель вырос на 24%.

Данные Госкомстата задерживаются почти на два месяца, поэтому нет возможности реально оценить масштабы смертности в настоящее время.

В 2020 году в Украине умерли 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерли 581 114 человек. Численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человека. В 2020 году также от Covid-19 умерли 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.