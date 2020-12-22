Смертность от коронавируса превысила потери от гриппа и пневмонии

Официально от коронавируса умерло 8350 украинцев, а также от неидентифицированного вируса - 396 человек. Фото: pixabay

8350 украинцов умерли от коронавируса за 10 месяцев 2020 года, а грипп и пневмония забрали 6818 человек.

Это информация о смертности в период за январь-октябрь 2020-го, которую собрала Государственная служба статистики Украины.

Всего за это время умерло 485 734 человек, в том числе в октябре - 59 047 человек.

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Официально от коронавируса умерло 8350 украинцев, а также от неидентифицированного вируса - 396 человек. В октябре от инфекции умерло 4050 человек. Грипп и пневмония стали причиной смерти 4820 человек, в том числе в октябре - 1998. Это впервые с начала года, когда коронавирусные смерти обогнали человеческие потери из-за гриппа и пневмонии. Также за январь-октябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5783 человек, среди них туберкулез - 2441, от СПИДа умерло 2456 украинцев.

64 556 граждан умерло из-за злокачественных образований. Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 325 156 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 225 928 человек.

По внешним причинам погибло 23 043 украинцев. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3185 граждан, утопление - 1335, гибель на пожаре - 839, случайное отравление, кроме алкоголя, - 1251, отравления алкоголем - 1675, самоубийства - 5198, умышленные убийства - 1122.

За последние сутки в Украине обнаружили 8513 новых больных коронавирусом. Из них детей - 415, медработников - 368. Всего, по состоянию на утро 22 декабря, имеем 979 506 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 16 897 летальных. 232 пациентов умерли за последние сутки. Тогда как днем ​​ранее фиксировали 80 смертей. Преодолели болезнь 600 288 пациентов, из них за последние сутки - 14 020, сообщает Минздрав.